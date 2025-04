"Amici 24", Alessandra Celentano stronca la danza di Francesca poi "cede" all'abbraccio

Celentano definisce "mediocre" la danza di Francesca, poi attacca Lettieri: "Punti molto sul pietismo della tua allieva. La danza è una disciplina difficile e stressante e se assecondi i suoi piagnistei tu non le fai del bene". "Le parole che usi contro di lei sono controproducenti, questi ragazzi vanno sostenuti, non messi in crisi", replica Lettieri. Interviene quindi Francesca: "Ho accettato il guanto per mettermi la prova ma la lettera è stata pesante".