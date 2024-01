"Amici 2023": Petit e Martina vincono le sfide e restano nella scuola

Petit vince la sfida contro 9ova Dopo gli auguri di inizio anno, la puntata entra subito nel vivo. Petit è in sfida contro l'esterno 9ova e a giudicarlo Carlo Di Francesco. L'allievo canta il suo inedito "Guagliò", mentre lo sfidante 9ova: Petit conferma il banco e prosegue l'avventura nella scuola. Una bella soddisfazione per il cantante di Rudy Zerbi, che durante la pausa natalizia si è anche impegnato a perdere qualche chilo e rimettersi in forma con un allenamento intensivo.

Martina promossa a pieni voti Tocca ora a Martina, che sulle note di "Addicted to You" di Avicii si scontra con la rivale Kia, che porta "Il genio del bene" di Mina. Passa Martina e si riprende la maglia dalla sua insegnante Anna Pettinelli. Per questa puntata non sono previsti giudici esterni, saranno i professori a votare le esibizioni degli allievi. Siamo a metà anno e i ragazzi scoprono le classifiche generali di ballo e canto. In cima alla classifica dei cantanti c'è Mew, mentre in fondo Sarah. Per la danza Dustin è il ballerino più bravo, mentre Simone è il peggiore.

Le prime esibizioni di cantanti e ballerini... con polemica su Mida Mida canta "Rossofuoco", poi lascia il palco a Giovanni (ballerino di Raimondo Todaro) per un passo a due. La Celentano chiede però un'ulteriore coreografia per confermare il proprio voto. Si esibiscono poi Mew (Lorella Cuccarini" con "Video Games" di Lana del Ray e Simone (Emanuel Lo). Lil Jolie (Rudy Zerbi) canta "Ma che freddo fa" di Nada. Lucia (Emanuel Lo) balla in coppia con la professionista Giulia Stabile, mentre Mida canta "La camisa negra" di Juanes. La Pettinelli chiede un altro pezzo: "Red Light" di Tedua. L'esibizione, però, scatena una discussione accesissima tra le due insegnanti, con la Cuccarini che incassa l'approvazione sia di Zerbi che del pubblico.

Kumo in passerella con tutti i professori Scendono in pista Dustin (Celentano) e la professionista Isobel, poi tocca a Holden (Zerbi) con "Ti scatterò una foto" e "Dubbi" di Marracash voluta dalla Pettinelli. Anche su di lui si incendiano i commenti e il palco viene riempito dal talento di Marisol, che incassa i complimenti della sua insegnante Celentano e anche degli altri insegnanti. Tra i maestri, però, ci sono divergenze sui punti deboli della ballerina. Per convincerli chiede di ballare ancora per loro. Scende Petit per cantare "Je So' Pazzo" di Pino Daniele, poi Kumo (Emanuel Lo) con la sua passerella glam che coinvolge anche i professori.

L'emozione di Ayle Tocca a Martina, che si misura con "Insieme A Te Sto Bene" di Lucio Battisti e a Sarah (Cuccarini) con "L'isola che non c'è" di Edoardo Bennato. Per Ayle (Pettinelli) una prova in salita: "Un senso" di Vasco Rossi. La cover non convince Zerbi e anche il cantante ammette di non essere stato al massimo per colpa dell'emozione. Matthew (team Pettinelli) porta "Me ne frego" di Achille Lauro. Malia (Zerbi) propone una sua interpretazione di "Lonely" di Justin Bieber.

Il compito di Giovanni Dopo le esibizioni si scoprono le posizioni di cantanti e ballerini. L'ultima posizione di Sarah nel canto provoca la reazione piccata di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Alessandra Celentano ha assegnato un compito a Giovanni, che secondo lei ha molte carenze come ballerino. La prova, però, convince la maestra che è rimasta molto colpita dalla sua vena ironica.

I professionisti contro Todaro Si accende però la polemica sul suo maestro, Raimondo Todaro, che prima aveva ammesso di non essere entrato in sala con Giovanni sulla coreografia portata sul palco. La sensazione del maestro e che l'allievo non avesse lavorato a sufficienza su questo pezzo, ma Umberto ribatte che l'hanno lavorata come tutte le altre con il massimo impegno.