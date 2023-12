Gerry Scotti è il terzo giudice di canto (con Federica Camba e Antonio Dikele Distefano), il conduttore ha appena lanciato il suo disco natalizio. "Gerry Christmas". Scotti si finge offeso con Zerbi perché non gli ha risposto al telefono. "Era rotto", replica, ma non viene creduto. Petit dà il via alla gara di canto con gli inediti e si esibisce con "Guagliò". Gerry Scotti si complimenta e lo abbraccio. Mida lancia l’inedito Mi odierai, Mew si esibisce con "Vivo". L’inedito di Sarah è "Viole e Violini". Lil Jolie propone l’inedito dal titolo "Non è la fine" e Gerry Scotti la applaude: "Hai grande personalità". Ayle canta il suo inedito "Allergica alle fragole". Quando Matthew presenta l'inedito "Ombre", Gerry Scotti ironizza sui capelli: "Mi ricorda me da ragazzo!". Poi si complimenta: "Sei bello e bravo". Holden si esibisce con l’inedito "Nuvola" e ci sono dei problemi poi spacca. "Questa canzone sa di hit", dice la Camba.

Il ritorno della Peparini

La giudice della gara di ballo è Veronica Peparini che torna emozionata e con il pancione. La gara di ballo inizia con Dustin che si esibisce in un passo a due con Elena D’Amario sulle note di "Call out my name di The Weeknd". La Peparini è soddisfatta: "Ti ho trovato molto generoso in questa coreografia". Marisol si esibisce sulle note de "La voce del silenzio" di Mina. Veronica le consiglia di prestare maggiore attenzione al testo della canzone. Sofia sulle note di "Run it! di Chris Brown" e la Peparini le fa molti complimenti. Passo a due per Giovanni con Francesca Tocca sulle note di "Sol y Sombra". Veronica Peparini punge: "Forse alla fine, ho perso un po’ l’attenzione su di te…". Nicholas si esibisce sulle note di "Pronto a correre" di Marco Mengoni. Maria De Filippi chiede alla Celentano di esprimersi: "Lo trovo leggermente migliorato. Ho alzato il voto: 2,7". Nicholas: "Forse tra tre anni, il 4 lo prendo". Lucia che si esibisce sulle note di "Set fire to the rain" di Adele. Veronica: Sei tanto ma certe volte sei troppo. Fai meno". Gaia si esibisce sulle note de Gli ostacoli del cuore di Elisa. Veronica Peparini la rincuora: "Ti ho trovato cresciuta e matura". Maria De Filippi intanto ha fatto la spia e per rincuorarla le ha fatto sapere del voto positivo della Celentano. Passo a due per Kumo con Giulia Stabile, sulle note di "Sentimi" di Madame. Peparini: "Sei la tipologia del ballerino che mi piace". Simone balla sulle note di "Recovery" di James Arthur. Veronica: "Si vede tutta la tua passione".