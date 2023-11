Tgcom24

La punizione per Holden A Holdel, al quale era già stata tolta la maglia per lo stesso motivo, Zerbi comunica: "Come potrai immaginare, c’è un provvedimento per l’ordine e la pulizia. Dovrai pulire tutte le parti della scuola per tutta la settimana. Spero che questa punizione ti aiuti a evitare che accada di nuovo. Non vorrei più fare questo discorso con te. Buon lavoro".

La sorte di Ayle Stessa sorte per Ayle, ecco cosa ha deciso Anna Pettinelli: "Che combini? Perché non pulisci? Se i ragazzi dicono che tu, Mida e Holden non pulite, ci sarà un motivo. Il mio provvedimento non è la sospensione della maglia, ma dovrai lavare i piatti per pranzo e cena. Cucina e lavello dipendono da te per una settimana a partire da stasera. Assicurati di non lasciare il caos in camera dopo aver lavato i piatti, altrimenti dovrò prendere provvedimenti più severi.”