Amici 2023: Stella e Chiara fuori dalla scuola, la Pettinelli salva Holy Francisco

Nuova puntata con la scuola di Maria De Filippi, a Holden maglia sospesa per le mancate pulizie in casa

Dopo una gara in settimana, alcuni ragazzi devono affrontare delle sfide immediate, sempre che il prof di pertinenza dia l'assenso. E così Chiara e Stella perdono e devono lasciare la scuola , mentre Holy Francisco viene "protetto" dalla Pettinelli. Nicholas invece è rimandato e dovrà esibirsi nuovamente settimana prossima. Nella gara di ballo e canto ultimi sono Sofia e Holy Francisco. In arrivo provvedimento disciplinare per Ayle, Holden e Mida per le mancate pulizie in casa: intanto a Holden Rudy ha sospeso la maglia . Ospiti della puntata Gaia e Luigi Strangis.

Si inizia con Maria che spiega che diversi ragazzi non sono in studio: sono infatti in sala relax con la maglia rossa, perché dovranno affrontare una serie di sfide. E' il risultato di una gara voluta da Zerbi e la Celentano in settimana, gara giudicata dagli stessi allievi. Vengono fatti entrare sei sfidanti. Rispetto alla richiesta dei due prof la produzione ha accettato la richiesta in parte: gli ultimi e penultimi della gara infatti non andranno in sfida immediata ma decideranno di volta in volta i professori di appartenenza.

A Chiara la prima sfida Tocca quindi a Emanuel Lo decidere cosa far fare alla sua allieva. Emanuel dice che le sfide prima o poi vanno affrontate e giudica Chiara pronta. Quindi la ragazza dovrà vedersela contro Lucia, in una sfida giudicata da Garrison. Al termine delle due esibizioni Garrison è in difficoltà ma il risultato è evidente: Lucia ha vinto la sfida e Chiara deve lasciare la scuola.

Stella alla seconda prova In questo caso deve decidere la Pettinelli se far fare affrontare la sfida alla sua allieva oppure no. La prof dice a Stelle di non essere contenta del suo rendimento e che quindi sia giusto che a giudicarla sia un esperto esterno, che in questo caso è Charlie Rapino. La sfida è con Martina. Alla fine delle esibizioni Rapino dice di aver trovato Stella brava ma troppo studiata mentre Martina era più naturale, più "groovy". Quindi Stella lascia la scuola e Martina è una nuova allieva.

Tocca a Nicholas Si torna alla danza con Nicholas che deve vedersela con Michele dopo che Todaro si dice "sicuro di lui" e decide di fargli fare la sfida. A giudicare c'è Nancy Berti. Le prime due coreografie non sono sufficienti e la Berti chiede un'ulteriore prova, ma anche questa non basta e il giudice esterno chiede anche un'improvvisazione sugli stili opposti. Per Nicholas è un problema perché non ha mai studiato latino, la specialità di Michele, ma si mette comunque in gioco. Nancy Berti è ancora indecisa e chiede di assegnare una coreografia a entrambi i ragazzi per poterli poi giudicare settimana prossima.

Il momento di Holy Francisco Tocca a uno degli allievi più discussi della scuola, più volte messo in discussione soprattutto da Rudy Zerbi. La prof Pettinelli però dice di averlo visto migliorare e per questo non vuole metterlo in sfida. La scelta scatena la reazione di Zerbi.

Niente sfida per Sarah Anche Sarah viene "salvata" dal suo professore. Lorella trova che il percorso della ragazza sia giusto così e quindi non debba andare in sfida. La Pettinelli non perde occasione per rinfacciare la cosa alla Cuccarini che l'aveva criticata per aver salvato Holy Francisco.

Kumo, ultima sfida Anche per il ballerino non c'è sfida. Emanuel Lo dice che il ragazzo sta andando bene, gli dà soddisfazioni e perciò vuole rimanga nella scuola.

La gara di ballo e canto A giudicare la gara di ballo sarà Rebecca Bianchi, mentre per il canto i giudici saranno due: Orietta Berti e Stash. A rompere il ghiaccio è Mew con "Ovunque sarai" di Irama. Orietta le assegna un 10. Si passa al ballo con Dustin che riceve i complimenti della Bianchi. Mida si misura con Jovanotti e riceve un 7 da Stash, mentre Giovanni, oltre a scatenare una discussione tra la Celentano e Todaro, viene invitato dalla Bianchi a cercare maggiormente l'eleganza. Tocca quindi a Holden che canta "Hallo" di Adele. Orietta è soddisfatta ma non del tutto e gli assegna un 7+. A Gaia la Bianchi dice che dovrebbe fare in modo di tirare fuori tutto quello che ha dentro. Poi tocca Petit e Stash definisce la sua performance "una carezza". Scende in pista poi Marisol: il giudice le fa i complimenti ma proprio in virtù delle sue grandi doti la invita a fare di più. Ayle prende 9 dalla Berti, poi la Bianchi si complimenta con Sofia. A un primo sguardo la classifica vede in testa Dustin, poi Sofia e Marisol. Lil Jolie canta "Alexander Platz" e conquista soprattutto Orietta. Rebecca Bianchi trova Kumo molto espressivo. Sarah canta "Non ho l'età" di Gigliola Cinquetti: la Berti preferisce la prima parte, Stash la seconda. Poi tocca a Holy Francisco che riscrive una canzone di Gazzelle inserendo riferimenti a Rudy Zerbi. Un'esibizione per Stash poco convincente.

Le classifiche Si parte dal canto: al primo posto Mew, poi Lil Jolie, Petit e Ayle terzi a pari merito, quarti Holden e Mida, ultimo classificato: Holy Francisco. Si passa poi al ballo. Dustin al primo posto, poi Kumo e Sofia a pari merito, poi Marisol, mentre Gaia è ultima.

Il compito di Nicholas Il ballerino deve affrontare un compito assegnatogli dalla Celentano, nel quale dovrà essere sensuale e provocante ma non volgare, ma soprattutto credibile. Niente da fare: la prof lo trova "zero convincente", "molto patatone". Emanuel Lo è d'accordo con la Celentano: "Sei molto bello fisicamente - gli dice -, ma non ho trovato la sensualità che la danza richiede". E quando il ragazzo si lamenta del fatto che venga sempre rimarcata la sua bellezza, Emanuel rincara: "Se non avessi quel fisico, non saresti entrato nella scuola di Amici".

Le mancate pulizie Dopo che Petit ha cantato il suo inedito facendo cantare tutto il pubblico, arrivano le dolenti note. La De Filippi annuncia il filmato che "puntualmente arriva ogni anno", ovvero quello sulle mancate pulizie. Una mancanza di civiltà arrivata al punto che Mew non riesce più a mangiare per tutto quello che vede intorno a sé. Nel filmato si vedono stoviglie e piatti sporchi abbandonati in giro, letti non rifatti, vestiti abbandonati, mozziconi e ogni genere di rifiuto nella casetta. Gaia, Giovanni, Kumo, Lil Jolie, Marisol, Mew, Nicholas e Sarah sono quelli che svolgono i loro doveri regolarmente, tutti gli altri sono responsabili di una situazione al limite del gestibile. Secondo tutti i più indisciplinati sono Mida, Ayle e Holden. Rudy è furibondo è sospende la maglia di Holden, suo allievo. Il ragazzo si difende ammettendo le sue responsabilità per il letto e il disordine ma non "per lo schifo delle padelle e delle stoviglie". Lo stesso discorso lo fa Mida. I ragazzi ribattono anche che il caso è stato trattato mentre tutti e tre non erano in casetta e non sono stati fatti nomi che invece sono responsabili anche loro. Ayle arriva addirittura a dire che il suo nome è stato fatto "per convenienza in quanto ultimo arrivato". E aggiunge che dalla produzione hanno invitato a fare "un terzo nome". Una ricostruzione smentita con forza dalla De Filippi.