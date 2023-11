Anna Pettinelli ha detto a Stella: "Tu stai nei guai. Facciamo una cosa: ricanta il pezzo di Mara Sattei. Come hai cantato? Bene, ma il problema è che non basta. Non basta essere intonati se non trovi un’idea e quindi rimani trasparente. Rimani impalpabile. Ho serissimi dubbi su di te. Tu non sei stata notata da nessuno, c’è un problema", spiegando poi: "Nelle cose che ti sono state assegnate hai pensato solo a cantare bene, non hai mai pensato a sporcarti. Gli altri ti mangiano, ti distruggono. Questo è quello che succede. Se trovo qualcuno di più meritevole, posso pensare a una sostituzione, voglio che tu lo sappia perché sono una persona chiara e lineare".

La reazione di Stella

Con le lacrime agli occhi Stella spiega: “Sono parole pesanti. Io non mi ci trovo tanto, io fuori di qua mi sono sempre distinta. A me piace molto, che ne so, la black music. Qui vengo molto ridotta al bel canto. Questa cosa non mi è mai successa. Io non ho mai fatto le ‘canzoni di Sanremo’, c’è questa idea di me. Voglio provare a mostrare altro”. “Tu non riesci a sporcarti”, replica Pettinelli, ma l'allieva non approva il giudizio. Anna Pettinelli aggiunge quindi: “Gli altri ti distruggono e tu rimani una che ‘sì, hai cantato benino. La prossima’”, spiegandole: "La cosa più difficile da accettare sono i propri limiti. Il mio pensiero su di te è abbastanza formato. La vita va presa a morsi e tu non l'hai fatto. Sei sempre arrivata non convinta sul palco, non con il coraggio di dire che vuoi cambiare la tua canzone. Divento una belva perché hai le potenzialità ma questa cosa non esce".