"Amici 2023", il dono di Petit a Marisol: "Con te sto capendo cosa significhi amare"

Per i ragazzi è il momento dello scambio dei doni e per qualcuno l'occasione è particolarmente emozionante. E' il caso di Marisol , che ha stretto un forte legame con Petit . Il ragazzo le regala una collana ma a colpire particolarmente la ballerina è la lettera di accompagnamento al pensiero. "Ogni giorno che passa capisco quanto tu sia importante per me - scrive il cantante -, sto capendo cosa significhi amare, cosa che non ho mai fatto prima". E alla fine, tra una lacrima di emozione e l'altra scatta il bacio.

"Come sai questo percorso qui dentro non è per niente facile - continua il ragazzo nella sua lettera -, ma tu anche nei momenti brutti riesci a strapparmi un sorriso. Sei una persona bellissima, non avrei mai pensato di trovare l'amore qui dentro. E invece... Sei speciale non cambiare mai". Marisol mano a mano che legge non riesce a trattenere le sue reazioni che sono un misto di gioia, imbarazzo e commozione. Ad ogni modo per i due questo sarà un Natale davvero prezioso e che non dimenticheranno.