"Amici", per la prima volta la finale sarà a sei: passano Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena

Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena

sei finalisti

aggiungere un posto

. Per la prima volta nella storia del talent show, la finale di "Amici", in onda domenica 15 maggio, avrà. "Colpa" della giuria, che, dando i medesimi voti ad Albe e alla fidanzata Serena (quinti a pari merito), costringe la produzione adnella puntata finale, quella che decreterà il vincitore della trasmissione.

A comunicare il verdetto finale, in uno studio vuoto, è

Maria De Filippi

decidere chi far andare avanti e chi no

scoppiare in un pianto liberatorio

, che gioca con i due fidanzati, spiegandogli che toccherà proprio a loro - visto il pari merito -. Albe, da gentiluomo, si immola per Serena, salvo poiquando capisce che anche lui sarà tra i finalisti.

L'eliminato della semifinale è, quindi, soltanto il ballerino Dario

. "So quanto ci tenevi, però, purtroppo, i posti a disposizione sono quelli", spiega De Filippi. "Non devi vederla come una bocciatura".