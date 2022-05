"Amici 21", Nunzio torna nella scuola come "giudice"

Nunzio, affiancato dalla conduttrice, ha giudicato due sfide ironiche di

Albe contro Alex

Serena contro Dario

Da-da-un-pa

. I ragazzi dovevano riprodurre fedelmente la coreografia "" delle Gemelle Kessler. Una prova piuttosto semplice per i ballerini, ma certamente più complicata per i cantanti. Albe e Alex hanno, infatti, perso entrambi e sono diventati così i maggiordomi della casetta. Mentre tra Serena e Dario, quest'ultimo ha avuto la meglio.

Prima di salutare i suoi ex compagni, Nunzio ha voluto lasciare un messaggio d'incoraggiamento in vista della semifinale: "Continuate così come state facendo,

date sempre il massimo

Che vinca il migliore

in modo tale che non abbiate rimorsi. Perché io, anche se sono uscito, non ho rimorsi, perché ho dato il massimo. Quindi state sereni, è tutto un gioco e prendetela sempre come faccio io, con filosofia e sempre col sorriso., ma arrivati a questo punto siete tutti bravissimi, siete tutti fantastici. Vi voglio bene, vi porto sempre nel cuore. Spaccate, non vi buttate giù, ormai mancano due puntate".