"Amici 21", eliminato Nunzio: "Grazie Maria per esserti presa cura di me come una mamma"

Nella settima puntata del talent di

Maria De Filippi

Raimondo Todaro

Nunzio Stancampiano

Amici 21

Nunzio, Luigi e Albe

Nunzio e Albe

perde il suo ballerino. Ancora una volta, per la gioia degli allievi ancora in gara, non c'è stata una doppia eliminazione. La consueta sfida finale sul palco di "" avviene tra. L'allievo a rischio a essere salvato dalla giuria è Luigi, a giocarsi il posto restano dunque

Dopo quattro volte al ballottaggio,

Nunzio

Alberto La Malfa

Maria De Filippi

il ballerino

è diventato un avversario temibilissimo per qualsiasi concorrente, dato che fino a questo momento ha sempre vinto ogni sfida. Ma per il calcolo delle statistiche, questa sera è proprio lui a tornare a casa perdendo contro. Il verdetto dell’eliminazione è arrivato in casetta alla fine della puntata da. "Tutti e due siete soddisfatti del percorso fatto fino adesso - esordisce Maria - e questo mi fa piacere perché voglio che nessuno esca di qua pensando di valere meno di qualcun altro. Detto questo tu stasera Nunzio non ce l'hai fatta". "È giusto così - commentacon il sorriso- non possono chiedere di più. Mi mancherete tutti".

Nunzio Stancampiano

Raimondo Todaro

Alessandra

Celentano

commosso inizia i ringraziamenti, in primis ache è stato per lui come un padre. Gli ultimi, e non per importanza, adche ha avuto il merito di mettere il ballerino in competizione costantemente. "Mi ha insegnato tantissimo. Se ho superato lei posso fare tutto nella vita" conclude.