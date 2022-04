"Amici 21", Maria De Filippi giudice per un giorno: Nunzio e Sissi sono i maggiordomi della casetta

Maria De Filippi si è trasformata in giudice per un giorno e ha valutato una sfida sulle note nel celebre passo a due di Don Lurio con Lola Falan " Testa Spalla ". In gara Nunzio contro Michele e Luigi contro Sissi.

I primi a sfidarsi sono stati i ballerini

Nunzio e Michele

. Essendo abituati a preparare molte coreografie, entrambi hanno ricordato tutti i passi ma Nunzio, a causa del suo estro, ha aggiunto dei passaggi. La conduttrice del reality, dopo averli osservati attentamente, ha quindi dichiarato Michele vincitore, perché più fedele alla coreografia originale.

La seconda sfida ha avuto come protagonisti due cantanti:

Sissi e Luigi

. Evidentemente più impacciati dei danzatori, entrambi hanno completato la coreografia ma Sissi ha avuto più difficoltà a ricordare tutti i passi. Dunque, la De Filippi non ha avuto dubbi: Luigi ha vinto la gara.

Ma cosa c'era in ballo? Per i vincitori Maria ha pensato a

una serata al cinema

maggiordomi della casetta

, mentre per i perdenti un compito piuttosto particolare: trasformarsi per una settimana nei, con tanto di divisa. Nunzio e Sissi sono diventati così il maggiordono e il vicemaggiordono di tutti gli altri allievi. Per questo, devono accontentare tutte le esigenze dei compagni, 24 ore su 24. "Non ti voglio più bene", ha detto Nunzio a Maria De Filippi.