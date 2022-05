"Amici 21", ecco come funzionerà la semifinale: sette allievi si giocheranno un posto in finale

Per gli allievi di "Amici 21" il traguardo è sempre più vicino, ma per arrivare alla vittoria c'è un ultimo ostacolo da superare: la semifinale.

Sabato 7 maggio andrà in onda la penultima puntata del talent show e cantanti e ballerini dovranno tentare il tutto per tutto per aggiudicarsi un posto in finale. A spiegare il funzionamento ai ragazzi è Maria De Filippi.