"Amici", Alessandra Celentano fa piangere Dario: "Devi studiare, altrimenti non vai da nessuna parte"

Nel corso della

semifinale di "Amici"

Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida

Dario

crolla e piange

, tra le diverse prove,tra il proprio ballerino Michele e, allievo di Veronica Peparini, che non giudica versatile. "Per potersi migliorare, visto che è giovane, deve studiare tanta danza classica. Altrimenti non va da nessuna parte con il suo moderno", dice la maestra a proposito del ragazzo, che, dopo aver ballato, di fronte alle ennesime critiche,

"Se è così sicura di Michele perché continua? Se sono arrivato in semifinale un motivo ci sarà", sbotta l'allievo, prontamente

consolato da Maria De Filippi

tanti si sono sentiti dire di peggio

si sopravvive e si va avanti

. "Cerca di non prendere sul personale quello che dice Alessandra,. Alcuni hanno continuato a ballare, altri hanno cambiato professione, ma", assicura la conduttrice.

"Pensa che a me ne ha dette talmente tante che

mi ha fatto cambiare mestiere

Stefano De Martino

presta orecchio a queste

", scherza, cercando di stemperare la tensione. "Fuori di qui ci saranno persone che non crederanno in te e tante altre che ci crederanno. Tu".