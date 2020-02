"Amici", il serale della 19esima edizione parte dalle Sardine e da Tommaso Paradiso

Venerdì 28 febbraio riparte il serale di " Amici ", sempre in prima serata su Canale 5 . Nove puntate e 10 ragazzi in gara, con gli ultimi tre appuntamenti che saranno una sorta di "festa" con alcuni dei protagonisti delle edizioni precedenti. E nella prima puntata, oltre a Ghali , Alessandra Amoroso , Elisa , Emma , J-Ax , Ermal Meta , ci saranno anche tre esponenti delle sardine : Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Lorenzo Donnoli in un intervento contro l'odio.

TRE ORGANI GIUDICANTI - Sono tre gli organi giudicanti per le due fasi di gara. Una Giuria composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo: Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito Tommaso Paradiso. Poi ci sono i Professori: Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Insieme a la VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito. E il Pubblico da casa che sostiene il proprio talent preferito attraverso il televoto.

MARIA E LE SARDINE - "Sono molto contenta che abbiamo accettato il mio invito. Non sono un partito politico e non credo che la loro presenza possa essere strumentalizzata. Diverso è se invitavo Matteo Salvini", ha dichiarato Maria De Filippi, alla guida del talent per il diciannovesimo anno.

I RAGAZZI E LA TECNOLOGIA - Quasi vent'anni di ragazzi che si sono alternati per raggiungere il loro sogno. "Ora sono meno tonti di quando abbiamo iniziato - spiega la De Filippi - arrivano già con un produttore, con un progetto e hanno chiaro che il contratto con una casa discografica non e' un punto di arrivo". La differenza l'hanno fatta nel tempo le nuove tecnologie e il web. "Ma i ragazzi vivevano meglio senza questi" e De Filippi indica l'immancabile smartphone. "I commenti negativi li mettono in crisi, mentre quelli positivi neanche li considerano. Arrivano a chiedere e a prendere ansiolitici oppure decidono di smettere di cantare e ballare", aggiunge Maria. "Il nero su bianco fa più impressione del parlato di una volta".

LO SCONTRO CON CARLO CONTI - "Arrabbiata no, dispiaciuta si'". Maria De Filippi commenta così lo scontro tv diretto per i prossimi tre venerdì sera tra il suo Amici su Canale 5 e La Corrida di Carlo Conti su Raiuno. Per fugare qualunque dubbio su una possibile rivalità tra i due, De Filippi e Conti si sono prestati a una sorta di

intervista doppia, trasmessa durante la conferenza stampa per la presentazione del talent. "Con tutti i giorni della settimana che ci sono, proprio il venerdì? Sono arrabbiato parecchio perché non posso vedere Amici", dichiara Conti che poi aggiunge: "L'amicizia certo che sopravvive, cè' e rimane. Lei è mia sorella". All'unisono poi dicono: "Non c'è vincitore, non è una gara. Vince solo il pubblico".

SANREMO CON LA FERILLI - "Sarei pazza di gioia se facessi il festival di Sanremo con Sabrina Ferilli. Se mi chiamassero con lei andrei anche su una gamba sola - prosegue Maria - Il problema credo sia più suo che mio".

