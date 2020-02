Amici 19, assegnate le ultime maglie per il serale

Assegnate le restanti maglie disponibili nell'ultimo speciale del sabato pomeriggio, prima dell'inizio del serale di Amici 19. Nella sfida a squadre conquistano la maglia verde Jacopo e Francesco . Ospiti della puntata condotta da Maria De Filippi Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Giordana Angi e Michele Bravi. Si è esibito anche il prof Stash con i The Kolors. In studio i sei prof: per il canto Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli; per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.