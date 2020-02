Ad "Amici 19" Talisa conquista il serale

Il serale di " Amici " è alle porte e sono rimaste solo quattro maglie verdi. Gli allievi devono tirare fuori tutta la loro grinta per convincere i professori a farli arrivare in finale. Talisa passa i tre step e accede alla fase finale.

L'INFORTUNIO DI FEDERICO - Un incidente ha costretto Federico ad abbandonare la corsa al serale. Il ballerino ha ringraziato professori, compagni e ballerini professionisti per i mesi passati insieme e ha salutato il suo sogno di arrivare in finale. In studio entrano Alberto Urso, Elodie, Giordana ed Enrico Nigiotti.

PRIMA MANCHE - I primi a scendere in pista sono i ballerini Valentin e Matteo, passa Valentin che porta a casa il primo punto per la squadra di Gulia. Si sfidano Martina e Francesco, lei con il suo inedito e lui con "Laura non c'è". Passa la cantante, che convince i professori e pareggia i conti. Il match successivo è Javier-Karina: il migliore per i professori è Javier, E' il turno di Gaia contro Nyv, passa Gaia che porta la sua squadra sul 3 a 1,

TALISA CONQUISTA IL SERALE - Talisa si sottopone al giudizio in tre step per conquistare la maglia verde. Convince i giudici esterni e indossa la maglia verde.

SECONDA MANCHE - Giulia e Jacopo si scontrano sul canto, il punto viene assegnato a Jacopo, E' la volta di Nicolai-Talisa: i professori premiano Nicolai, Stefano e Francesco cantano di fronte ala giuria, passa Francesco con due voti su tre.