Ad "Amici" Talisa sale sui tacchi e parte all'attacco del serale

Nella puntata dell'8 febbraio Gaia e Javier hanno conquistato l'ambita maglia verde e sono entrati di diritto nella fase finale del programma insieme a Giulia, Nicolai, Nyv e Valentin. A contendersi gli ultimi quattro posti disponibili ci sono quattro ballerini e quattro cantanti. Per loro rimane poco tempo per dimostrare il loro talento e convincere i professori a farli andare avanti.

QUATTRO BALLERINI - Oltre a Talisa, a contendersi la maglia verde ci sono Matteo, Karina e Federico. Matteo chiede aiuto al ballerino professionista Simone per montare insieme una coreografia che lo rappresenti al meglio mentre Karina si allena duramente sul classico. Federico in sala ragiona con la Peparini sul modo migliore per esternare attraverso il ballo le sue emozioni, sulle note di "Meraviglioso".

QUATTRO CANTANTI - I cantanti ancora in gara per il serale sono Martina, Jacopo, Stefano e Francesco. Martina è in sala con la vocal coach Emanuela, per lavorare ai brani che le sono stati assegnati e l'insegnante si complimenta con lei per i progressi. Anche Jacopo è in sala prove con la chitarra per perfezionare la sua esibizione, mentre Stefano decide di ballare un po' per lavorare su stesso e sulle sue performance. Anche Francesco, come Talisa, attende il verdetto per sapere se è ancora in corsa per il serale

