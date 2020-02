Ad "Amici" Stefano delude i professori e mette a rischio il suo posto al serale

La squadra di Gaia ha perso l’ultima sfida a squadre e quindi i suoi componenti devono sostenere l’esame di sbarramento per evitare l’eliminazione. La prima è Gaia che con il suo inedito “Coco Chanel” conferma il banco. Stefano presenta il suo inedito “Meglio stare da soli”, ma riceve tre no dai professori di canto . Passa lo stesso l’esame grazie ai sì della giuria di ballo, ma sa di non aver convinto Zerbi, Stash e la Pettinelli

Timor Steffens decide di incontrare Stefano e gli spiega il suo punto di vista. Per ora l’ha salvato e lo supporta ma dovrà scegliere a breve tra lui, Jacopo e Francesco. Ha una voce unica ma non c’è sufficiente trasporto quando canta.

Il coreografo vede il potenziale in lui, ma per il momento è un diamante grezzo che non riesce a trasmettere la sua energia agli altri. Deve credere di più nelle sue esibizioni e in sé stesso, solo così convincerà gli altri. Queste parole sproneranno Stefano a fare uscire tutto il suo talento?

