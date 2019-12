"Amici", Federico messo in sfida batte Ayoub e si tiene il banco

Prima del confronto Timor spiega a Federico perché ha scelto Ayoub come sfidante. dal momento che il ragazzo è molto forte nell'hip hop, e il coreografo olandese considera Federico di alto livello, è sicuro che chiunque vincerà nella scuola rimarrà un ballerino di livello elevato.

I due si affrontano nello studio sotto gli occhi dei componenti delle due squadre e del giudice esterno. Federico si esibisce in una coreografia sulle note di “I Always Thought I Would Be Okay” di Hotel Books e una improvvisazione su “1985 (Intro to “The Fall Off”)” di J. Cole. Ayoub risponde ballando su “Juice” di Chirs Brown e “Light it up” di Marshmello. Le esibizioni di entrambi sono di buon livello e Roman Froz si complimenta con tutti e due, ma alla fine assegna la vittoria a Federico. Che viene festeggiato dai compagni di classe.

