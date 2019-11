"Amici 19": Martina e Gaia vincono la sfida, Giuseppe entra nella squadra

SI PARTE - La terza puntata si apre con una clip che mostra Martina che chiede di andare in sfida al posto di Nicolò. Tutti accettano. Così è sfida tra Anani e Martina. A giudicarle è Sara Andreani giudice. Vince Martina. Arriva il momento di Jacopo che viene interrogato dalla Pettinelli: risponde bene su Morandi e viene "riabilitato". Così correa da Anna ad abbracciarla e baciarla. Dal canto suo Gaia si incarta e va in sfida con Davide. Vince Gaia per "completezza e maturità".



SFIDA A SQUADRE - Si parte con Giorgia contro Alioscia. La Celentano attacca: "Giorgia è scarsa". Ma la ballerina vince. Gaia si scontra stavolta con Francesco. E vince ancora. Vince Gaia: la sua squadra è in vantaggio 2-0. Tocca quindi a Federico contro Javier. Maria De Filippi mostra una clip in cui è evidente che la Celentano abbia una preferenza: "Mi piace tutto di Javier, mi sembra anche un po' mattarello", ammette. Ma la sfida la vince Federico.



Timor e la Celentano battibeccano. Timor: "Non sai quello di cui stai parlando" e la Celentano replica: "Sei sempre offensivo". Skioffi è in sfida con Giulia. Il ragazzo le dice "Ti amo" e racconta di aver detto alla De Filippi "quanto è bella Giulia". Vince Giulia. Talisa e Valentin sono faccia a faccia. Valentin ha usato il cellulare nella scuola violando il divieto ma Maria lo difende: "Mandava un messaggio alla mamma che vive in Romania". Vince Talisa.



Sfida immediata per Sofia, Federico in sfida. Lo sfidante di Sofia è Giuseppe. Cannito è invece giudice. Cannito parla di "bella energia, bella potenza di entrambi". Ma ha trovato l'interpretazione di Sofia "un po' più superficiale, quella di Giuseppe più profonda e intensa". Eliminata Sofia, entra Giuseppe. Sofia però non è d'accordo: "Per me era solo tecnica". Ed esplode la polemica. Poi i ragazzi, da Javer a Martina, dicono espressamente di non gradire l'atteggiamento di Giuseppe: "E' poco umile". Nella classifica di gradimento Giorgia è prima con il 17 per cento.

