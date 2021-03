"Amici": Enula, Sangiovanni e Gaia conquistano il serale 

Arisa è in collegamento da Sanremo per la nuova puntata pomeridiana di "Amici". La penultima prima del serale. Maria De Filippi spiega che i primi tre classificati arrivano direttamente al serale. La prima ad accedere è Gaia (terza in classifica), poi tocca a Sangiovanni (secondo) e infine Enula (prima). Due ragazzi di Rudy Zerbi e una di Arisa. A giudicare i ballerini è Giuliano Peparini, che non sarà direttore artistico del serale.

Il rapper Il Tre presenta il suo brano "Il tuo nome". Intanto Rudy Zerbi vuole mandare al serale i prime tre cantanti in classifica ed eliminare gli ultimi due. Non tutti gli allievo però sono d'accordo. Sangiovanni, premiato in settimana dal pubblico con la doppia esibizione, canta la sua "Lady".

"La classifica che ho visto è basata su gusti personali, fuori da qua ha poco valore", dice Zerbi. La Pettinelli però interviene: "Prenditi le tue responsabilità, ti attacchi alle classifiche". Ma Rudy replica: "Io ho un cervello. Ma Anna lo gela: "Usalo!".

Maria De Filippi spiega quindi che non ci saranno eliminazioni e andranno al serale i primi tre in classifica. Maria comunica a Aka7even che RDS ha deciso di passare il suo pezzo. "Trovo che sia favoloso", afferma la Pettinelli. Il cantante non è però tra i primi tre posti. Gaia parte con il nuovo pezzo "Forse neanche un bacio". La ragazza, da tre settimane nella squadra di Arisa, è al serale nonostante il "no" di Zerbi. Canta Tancredi che però non è tra i primi tre. Raffaele e Leonardo non sono al serale.

Sangiovanni è il secondo classificato e va al serale, Ibla presenta l'inedito ma non ce la fa. Come anche Elsa e Deddy. Chi conquista la maglia del serale è invece Enula, prima in classifica.

Tocca quindi ai sette ballerini. A giudicarli è Giuliano Peparini che non sarà direttore artistico del serale.