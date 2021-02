"Amici 20", la prova non basta a Martina: maglia ancora sospesa

Tredicesimo appuntamento con lo speciale del sabato pomeriggio di "Amici 20", il talent di Maria De Filippi . Martina , a cui Lorella aveva sospeso la maglia, fa una buona esibizione ma non convince ancora del tutto la prof e resta sospesa. I quattro ragazzi puniti in settimana vengono riammessi. Mostrate le classifiche stilate da Giorgia e dalle case discografiche su cover e inediti.

La puntata inizia con l'esibizione di B3N, che presenta il suo primo singolo da solista, "Finché le stelle". Poi iniziano le prove in ottica del serale. Sono i cantanti sotto la lente di ingrandimento, che saranno giudicati dai prof che però terrano conto anche di una classifica stilata da Giorgia sulle cover e da una stilata dalle case discografiche sugli inediti.

Il primo a esibirsi è Tancredi la cui maglia era stata sospesa. Questa volta invece di cantare rappa e dà il meglio. Arisa gli ridà la maglia e gli assegna un 9. Soddisfatti anche gli altri professori. Viene mostrata la classifica stilata da Giorgia e il ragazzo si trova al primo posto. Per le discografiche è invece al terzo. Tocca poi a Rosa, in un passo a due con Tommaso. Al netto di qualche imprecisione la ragazza piace e Lorella le restituisce la maglia. Raffaele è alla prova con un brano di Marco Mengoni. Secondo Arisa ha fatto venire la pelle d'oca, Rudy ovviamente non è d'accordo. Giorgia mette il ragazzo penultimo in classifica, così come le discografiche.

Scende al centro dello studio Giulia. La ragazza affronta una coreografia molto difficile. Qualche imprecisione e un pizzico di grinta in meno rispetto alle prove le costano qualche mezzo punto in meno e qualche critica dalla Celentano che comunque ribadisce che l'apprezza e anzi lo vuole spronare a fare di più. Maglia comunque confermata. Esa viene apprezzato da Arisa e Pettinelli ma, paradossalmente, meno da Rudy che lo ha trovato meno emozionante di altre volte. Sesto posto per Giorgia e settimo a pari merito con Raffaele per le discografiche.

E' il momento di Martina, a cui settimana scorsa Lorella ha sospeso la maglia. La ragazza deve esibirsi su una coreografia tratta da "Grease". Lorella le fa i complimenti, dice di aver visto la giusta energia ma di avere ancora dei dubbi su di lei. Oggi la ragazza ha conquistato mezza maglia... La Cuccarini è preoccupata dall'ennesimo momento di crisi che la ragazza ha avuto in settimana vedendo la bassa posizione in classifica. Soprattutto sente che la ragazza non ha fiducia in lei. La maglia è ancora sospesa.

Tocca a Gaia. Arisa la riempie di complimenti ma la invita ad avere più groove. Rudy prende la palla al balzo e le dice che è troppo scolastica, con il rischio di diventare un sottofondo perché noiosa.Le assegna un 2 e la ragazza ci rimane malissimo, non riuscendo a trattenere le lacrime. Nella classifica di Giorgia è al quinto posto. E' la volta di Tommaso. Qualche imprecisione nelle pirouette ma comunque un'ottima esibizione. Ma il meglio viene quando viene mostrato un filmato in cui imita Maria, Lorella e la Celentano. Si prosegue con il ballo con Samuele. La Peparini si dice felice di aver trovato finalmente un punto di incontro con il ragazzo.

Si prosegue con Serena, allieva della Celentano. La prof le chiede più convinzione ma la maglia è confermata.

Finite le esibizioni si passa al caso dei quattro allievi fermati dal provvedimento disciplinare a causa della mancanza di ordine. Maria legge il comunicato con cui la produzione li riammette in puntata avendo visto i miglioramenti desiderati. Si parte quindi con Aka7even che canta Michael Jackson. Grandi complimenti da Anna e Rudy, maglia confermata e ottavo posto nella classifica di Giorgia. Mentre per le discografiche è quinto. Poi si esibisce Ibla che conferma la maglia. Terza in classifica per Giorgia, ultima invece per le discografiche.

