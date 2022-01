"Amici", è sfida a colpi di addominali: Anna Pettinelli batte Alessandra Celentano in una gara di plank

Dopo la sfida andata in onda nella puntata di domenica tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi, che si sono sfidati a colpi di addominali, un altro esilarante duello ha conquistato il pubblico di "Amici": quello tra l'insegnante di danza Alessandra Celentano e quella di canto, Anna Pettinelli.

Su idea di Maria De Filippi, le due coach si sono date battaglia in un’avvincente gara di plank: appoggiate sulle mani, Pettinelli e Celentano, hanno dato prova della loro resistenza con la conduttrice a far da arbitro e cronometro. Alla fine, a spuntarla è stata Anna Pettinelli che si è guadagnata gli applausi del pubblico presente in studio e della sua rivale.