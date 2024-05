"Amici", Cristiano Malgioglio presenta in anteprima il nuovo singolo "Fernando"

I pantaloni neri con i pois gialli, la giacca rossa e l'immancabile ciuffo bianco. Con questo look, in apertura della finale di "Amici", Cristiano Malgioglio fa il suo ingresso in studio per presentare in anteprima il nuovo singolo intitolato "Fernando".

Caratterizzato da ritmi latini e un ritornello trascinante, che entra in testa al primo ascolto ("Ma che caldo, Fernando, Fernando. È sempre Capodanno insieme a te"), il singolo - in uscita il prossimo 24 maggio - si candida a diventare uno dei tormentoni della prossima estate.

"Sono molto emozionato e contento, soprattutto perché ho avuto modo di lavorare con un team di ragazzi giovanissimi", spiega il paroliere a Maria De Filippi, presentando la canzone. "È un pezzo molto divertente".