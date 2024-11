"Finora hai avuto la strada spianata: assegnazioni su misura, canzoni alla tua portata, un singolo orecchiabile che canti con la mano sinistra. Cosa succede se alziamo l'asticella, reggerai? E' un pezzo bellissimo che potrai fare da sola accompagnandoti al piano. E' la canzone al femminile per antonomasia, è difficile ma nella versione che ho scelto è più abbordabile dell'originale", le ha scritto Anna Pettinelli assegnandole "You Make Me Feel Like A Natural Woman" di Aretha Franklin. Chiamamifaro è contenta della prova e per nulla spaventata. Anche i compagni sono convinti che sia un brano perfettamente nelle sue corde e la incoraggiano. La ragazza si mette subito al lavoro e per prima cosa si confronta con Zerbi, che al contrario dio Chiamamifaro è molto preoccupato: "E' una canzone che può far sfigurare chiunque. E' una cosa molto, molto complicata, è anche una prova che dirà tanto di te".