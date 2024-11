La ballerina Alessia effettua il compito: Emanuel le ha assegnato una coreografia sulle note di “30 gradi”; mentre Alessandra Celentano ha scelto come base “I have nothing”. Per Emanuel Lo non è sufficiente, ma si è divertito. La Celentano le ridà la maglia. A dimostrare il compito Giulia Stabile. Il secondo invece viene dimostrato da Giorgi per Rebecca che ha fatto il compito della Celentano. Prova superata.