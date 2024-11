La prova non li soddisfa del tutto e per questo viene affiancata dalla professionista Elena D'Amario. Emanuel Lo le consiglia di fare attenzione soprattutto ai momenti della coreografia in cui è libera, perché proprio in quegli attimi ha la possibilità di esprimere la propria personalità. L'ultima richiesta dell'insegnante è improvvisare alcuni movimenti su una musica a caso e alla fine ammette di essere molto in crisi: "Mi devo prendere un minuto, voglio prendere la decisione giusta per me e per te". Poco dopo torna per comunicarle la sua decisione: "C'è una divisione. Da una parte sono attratto dal mondo che hai presentato, ma dall'altra parte c'è un mondo che va lavorato. Però la tua espressività mi piace molto, benvenuta nella mia squadra".