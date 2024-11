I cantanti di "Amici" giudicati dalle radio: ecco chi ha vinto

I cantanti vengono convocati in studio per essere giudicati dagli addetti ai lavori di sette diversi network radiofonici (Radio Zeta, Radio Norba, R101, Radio 105, Radio Italia, Radio Subasio e Radio Montecarlo). Il primo a presentare il pezzo è Luk3 con "Parigi in motorino", che riceve molti apprezzamenti soprattutto per il mood positivo e solare: "Bella, ha le caratteristiche per essere una hit pop". Dopo di lui scende Vybes con la sua "Standard", di cui piace soprattutto il messaggio di critica alla perfezione imposta dai social. Nicolò propone "Non mi dimenticherò" e riceve immediatamente l'approvazione di Radio Subasio: "Bravo per tenere alto il pop italiano. Non vediamo l'ora di avere il brano per passarlo in radio".