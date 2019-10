"Amici Celebrities", Pamela Camassa conquista la seconda maglia d'oro e bacia Filippo Bisciglia

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Laura Torrisi, la manche successiva di "Amici Celebrities" si chiude con uno stallo: Pamela Camassa e Massimiliano Varrese finiscono a pari merito, dunque vengono chiamati a esibirsi in una seconda prova. La showgirl punta su un brano di impatto come “Lady Marmalade”, mentre il ballerino su “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti. Massimiliano tuttavia si emoziona al punto da non riuscire a cantare: "Questo pezzo mi riporta a una parte di me stesso degli ultimi dieci anni abbastanza sofferente, ogni volta che l'ho cantato in sala prova è stato come scardinare una cassaforte che avevo messo da parte".

Gli viene concessa un'altra possibilità ma l'esibizione è stonata e Platinette glielo fa notare. Passate le prime polemiche, è il momento della classifica e la maglia d'oro viene conquistata da Pamela, che in un impeto di gioia bacia il compagno Filippo Bisciglia.