"Amici Celebrities", Laura Torrisi è la prima eliminata della semifinale

Dopo la prima vittoria, è tempo anche di salutare uno dei vip nella quinta puntata di "Amici Celebrities". Nonostante un'interpretazione coinvolgente di "E penso a te" di Lucio Battisti, Laura Torrisi non riesce a convincere Ornella Vanoni. "Si tratta di una canzone intensa che non chiede questo urlo finale, per questo ho voluto darti tre e mezzo". Il pubblico rumoreggia e la cantante specifica che il suo è un giudizio per costruire, non per criticare".

Non si fa attendere la risposta della Torrisi, delusa dal fatto che secondo Vanoni non ha suscitato alcuna emozione: "Ho sempre accettato volentieri le critiche ma per qualsiasi artista dire che non hai emozionato è brutto, io ce l’ho messa tutta". "C’è una differenza enorme tra l’essere emozionati e dare emozioni - spiega la cantante -, è la cosa più difficile per tutti".