"Amici Celebrities", Maria De Filippi giudice speciale per la semifinale

"Amici Celebrities" è un'edizione speciale dello storico programma di Maria De Filippi, che vede i vip sfidarsi nelle prove di canto. Dopo aver condotto le prime puntate, Maria ha lasciato il timone a Michelle Hunziker ma in occasione della quinta puntata e semifinale è tornata in qualità di giudice speciale - ricoperto da Giuseppe Zeno, Luca Argenteto e Giulia Michelini. Scortata dai sette ospiti, tra cui Giordana, Irama e Alberto Urso, la conduttrice ringrazia Michelle per aver preso le redini del programma.

"Questo programma è nato in modo un po' particolare, Michelle doveva farlo dall'inizio. Non è stato possibile per via degli impegni di Michelle ma le voglio augurare in bocca al lupo". Maria infine ci tiene a precisare: "Non terrò conto in alcun modo conto di simpatie e antipatie nel mio giudizio, mi baserò unicamente sulle performance".