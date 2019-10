"Amici Celebrities", Filippo Bisciglia è il primo finalista

Filippo Bisciglia è il primissimo finalista di "Amici Celebrities". Il conduttore di "Temptation Island", tra i vip ancora in gara nel programma, ha conquistato per primo la maglia d'oro che consente l'accesso alla finale: a decretarlo la classifica data dai voti dei giudici, con Maria De Filippi in qualità di giurato speciale, e i risultati del televoto aperto durante la settimana. Dopo un percorso fatto di tantissime emozioni ma anche di discussioni, Bisciglia ottiene l'ambito riconoscimento ed è pronto a dare battaglia nella puntata conclusiva del programma.