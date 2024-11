Ad "Amici" Alessandra Celentano sospende tutti i suoi ballerini

Una disfatta su tutti fronti per i ragazzi, che si vergognano molto della figuraccia e per stemperare la tensione fanno qualche battuta. Una reazione che innervosisce ancora di più la maestra Celentano: "Sono basita da questa verifica, vi ho sentito anche ridere e non c'è niente da ridere. Non posso ammettere che ci sia questa ignoranza. Studiate". I ragazzi tornano in sala relax per commentare quanto appena accaduto, tra risatine nervose e imbarazzo. La Celentano si precipita nella stanza per rimproverarli: "Vi ho sentito ridere, invece di essere tristi per la vostra ignoranza. E' una mancanza di rispetto: per quanto mi riguarda i miei tre (Daniele, Alessia e Chiara) sono sospesi". Una decisione forte da parte della maestra, così come quella adottata qualche giorno fa da Anna Pettinelli nei confronti di Chiamamifaro, mandata a sorpresa in sfida contro un'esterna.