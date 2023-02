Ad Amici Megan rinasce con Emanuel Lo: "Il maestro Todaro non mi capisce"

La ballerina, infatti, non si sente valorizzata dalle coreografie assegnate e il maestro Emanuel Lo se ne è accorto. Ha quindi convocato Megan per fare due chiacchiere con lei, capire cosa prova, e assegnarle un compito che sappia esaltare le sue qualità.

Emanuel Lo: "Hai una luce dentro" Emanuel Lo in queste settimane è rimasto molto colpito dal percorso di Megan nel programma di Maria De Filippi e ha chiesto d'incontrarla: "E' la prima volta che ti parlo e volevo dirti che stai facendo un percorso bellissimo. Nelle prime esibizioni non riuscivo a metterti a fuoco, ma puntata dopo puntata mi hai catturato sempre di più. Hai un carisma pazzesco e una luce che arriva dritta come una freccia. Rubi con gli occhi, assorbi e supporti i tuoi compagni che ballano". Ora però il maestro ha notato un cambiamento: "Nelle ultime puntate ti sei un po' spenta, non so perché. Forse sono le classifiche o forse il fatto di non sentirti valorizzata".

Megan: "Non mi sento compresa da Todaro" La ballerina è lusingata dai complimenti e dalle riflessioni di Emanuel Lo, che ha centrato perfettamente il punto. Oltre ai nuovi ingressi, infatti, la ballerina è preoccupata dal rapporto con Raimondo Todaro, il suo maestro di riferimento. "Devo ammettere che ho paura, perché sono entrati ballerini forti e mi sento un po' inferiore rispetto agli altri", spiega Megan. "E poi sinceramente non mi sento appieno valorizzata dal mio professore. Non mi sento totalmente compresa da lui. Sia in sala che in studio voglio spingere, tirare fuori tutto..."