Ad "Amici 22" Anbeta stronca il ballerino Samu: "Sei poco preciso"

La ballerina non fa sconti a nessuno e in particolare a Samu, che piazza ultimo in classifica. Il ragazzo si esibisce sulle note di "Run boy run", ma la sua performance non soddisfa Anbeta: "Io ti avevo già chiesto di essere più preciso sulla musica ti ricordi? Ho sempre la stessa sensazione quando balli".

Samu ultimo in classifica Dopo averlo visto ballare Anbeta ha qualche appunto da fargli: "Come ti avevo già detto devi essere più preciso, ho la sensazione che ti sfugga musicalmente il pezzo in alcuni momenti. Forse per velocità o perché arrivi meno caldo, non so dimmelo tu". Samu non è dello stesso avviso: "Non mi sentivo fuori tempo". Un'imprecisione che però, arrivato a questo punto, costa carissima. La ballerina lo mette infatti in fondo alla classifica e per lui è un duro colpo per Samu, visto che all'interno della scuola ha quasi sempre ricevuto critiche positive dai professori. Inoltre non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide, come quando si è confrontato con Ramon sul classico

Samu: "Non condivido l'ultimo posto" I ballerini si radunano in sala relax per scoprire insieme la classifica. Si parte proprio dall'ultima posizione e Samu, anche se in disaccordo, pensa di aver trovato una spiegazione al giudizio di Anbeta: "Mi aspettavo di essere giù perché in alcuni punti secondo lei ero fuori musica. Penso che sia a causa della coreografia, perché a volte i movimenti erano nelle pause. Forse lo vede fuori musica e non le piace, ma non condivido".

La classifica dei ballerini Appena più su c'è Gianmarco, che invece è consapevole di non aver dato il massimo: "Mi aspettavo anche l'ultimo posto perché ho avuto un po' di problemi, mi si è ribaltato il divano e ho fatto un macello. Sembrava più un'azienda di traslochi... dovevo stare più sotto". Al quinto posto c'è Maddalena, che è consapevole di non piacere ad Anbeta: "E' venuta qualche volta e non sono mai stata in alto con lei. Mi dice che la mia energia va a sporcare i movimenti, so che è un mio difetto e ci sto lavorando. Devo pulirmi un po' durante l'esibizione".