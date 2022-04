"Amici 21", Zerbi-Celentano perdono un'allieva: Carola lascia la scuola

La gara parte con la

sfida tra i team di Zerbi-Celentano e Peparini-Pettinelli

al ballottaggio

Dario

. La prima prova vede LDA affrontare Albe e il cantante porta a casa il primo punto per le PePe. La Celentano lancia allora il primo guanto di sfida della serata: vengono messi a confronto i ballerini Michele e Dario che devono dimostrare la propria versatilità su un pezzo di modern e uno di hip-hop. La giuria premia Michele e la sfida torna in parità. Il terzo e decisivo confronto è tra Luigi e Dario e il cantante porta a casa il 2-1 per Zerbi-Celentano. Ad andareè proprio

Per la

seconda manche

Zerbi-Celentano

Cuccarini-Todaro

seconda affermazione

per Zerbi-Celentano

al ballotaggio

Serena

decidono di sfidare il team. E la sfida inizia bene per loro perché Luigi porta a casa il primo punto convincendo la giuria più di quanto non faccia Nunzio. La seconda prova vede Serena esibirsi in coppia con Alex mentre per gli avversari scende in campo LDA: il mix di danza e canto fa più colpo e il confronto va sull'1-1. Il confronto decisivo è tra Alex e Michele e il ballerino mette a segno il punto delladella serata. Ad andarefinale sarà

Prima della nuova manche si rinnova l'ormai classico guanto di sfida tra professori. Questa volta Lorella e Raimondo sfidano Rudy e Alessandra sui balli di gruppo.

Per la

terza e ultima manche

Zerbi-Celentano

Cuccarini-Todaro

vittoria per Cuccarini-Todaro

terza allieva

in ballottaggio è

Carola

le squadre restano invariate rinnovando il confronto tra. La prima prova vede Luigi opposto a Nunzio e il cantante si dimostra ancora una volta tra i favoriti di questa edizione portando a casa l'ennesimo punto. a riequilibrare le sorti della manche ci pensa Sissi che ottiene dalla giuria maggiori consensi di quelli che riesce a portare a casa LDA: 1-1. La prova decisiva vede Carola e Michele impegnati in un passo a due contro Sissi in duetto con Alex. Sono i due cantanti a ottenere il punto della. Laa finirela sarda

Il ballottaggio finale vede quindi impegnati a cercare di salvare il proprio posto nella scuola

Dario, Serena e Carola

Carola

deve lasciare la scuola

Fabrizio Monteverde

Follya

. La prima votazione della giuria vede una parità assoluta, in un nuovo conciliabolo i tre giudici decidono di far rientrare in gara la ballerina del team Cuccarini-Todaro. Lo scontro finale dunque è tra Dario e. Dopo le esibizioni i due tornano in casetta dove attendono il verdetto: e la ragazza è quella che. Si può consolare con un posto nel nuovo spettacolo "Giulietta e Romeo" in cui, coreografo del Balletto di Roma, la vuole nel ruolo di Giulietta. La puntata termina con iche eseguono il nuovo singolo "Morto per te".