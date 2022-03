"Amici 21", via al serale: Alice e Gio Montana sono i primi eliminati, scintille tra la Celentano e De Martino

Squadra che vince non si cambia. E così per il serale della ventunesima edizione il talent di Maria De Filippi riparte da dove aveva lasciato con la fortunata edizione scorsa: stesso meccanismo di gara a squadra con i professori a coppie "capitani" di tre squadre, e stessa giuria formata da Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino.

A rompere il ghiaccio sono state le squadre di Zerbi-Celentano e Peparini-Pettinelli. Punto portato a casa dalla prima squadra grazie alle due prove convincenti di Luigi, che ha reso vano il punto del pari ottenuto dal ballerino John Erick contro Calma. Al momento di scegliere chi mandare al ballottaggio della squadra perdente, la Celentano e Zerbi hanno puntato sui ballerini Dario e Alice e il cantante Albe. I tre si esibiscono e Dario è il primo a salvarsi. Nello scontro decisivo ad avere la peggio è Alice: è la ballerina la prima a uscire, tra le lacrime, da questo serale.

Secondo scontro della serata vede opposta anche la squadra di Zerbi-Celentano a quella di Cuccarini-Todaro. Luigi fa tre su tre e porta a casa il primo punto. Dopo una prova nulla tra Michele e una corale di ballo più canto, la Celentano lancia il guanto di sfida tra Michele e Christian. Todaro lo rifiuta ritenendolo non equo, la giuria gli dà ragione. Questo scatena una prima polemica tra la prof e i giurati. Polemica che si acuisce quando la Celentano lancia un secondo guanto di sfida, questa volta tra Carola e Serena, ponendo ancora una volta l'accento sul fisico, a suo parere non adeguato, della ballerina della squadra avversaria. Il guanto viene accettato e i giudici danno il punto a Serena contestando in maniera vibrante il concetto di "bellezza" portato avanti dalla Celentano che si difende sostenendo di non essere stata capita.

Si prosegue con Michele e Carola che si confrontano con Aisha e Sissi: i ballerini portano a casa il punto decisivo. Anche la seconda manche va alla squadra Zerbi-Celentano: i due decidono di mandare al ballottaggio Nunzio, Christian e Sissi. Alla fine quello che deve andare al ballottaggio finale, a fine puntata, è Christian.

Prima della terza manche c'è spazio per un esilarante guanto di sfida tra prof, lanciato da Lorella e Raimondo ad Alessandra e Rudd: i primi si esibiscono in un paio di canzoni tratte da "Grease" mentre i secondi puntano su "Sister Act" con la Celentano che fa il possibile per salvare il salvabile dai disastri di Zerbi...

La terza manche vede rinnovarsi la sfida tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro. Sissi porta a casa il primo punto battendo il ballerino Leonardo, LDA pareggia in un guanto di sfida contro Alex, ma il punto decisivo lo ottiene Serena che viene preferita al duetto tra Luigi e LDA. E qui si riapre la polemica della Celentano sulla ballerina: in particolare la prof se la prende con Stefano De Martino, al quale la prof ricorda che "di mestiere non fai il ballerino". Al ballottaggio vengono mandati Gio Montana, LDA e Leonardo. A restare a rischio eliminazione è Gio Montana.

La sfida finale è quindi tra Christian e Gio Montana. I due si esibiscono e poi vanno in casetta ad attendere il verdetto. Il secondo eliminato di questa prima puntata è Gio Montana, che scoppia in lacrime per la delusione. La serata si chiude con Elisa che esegue il brano portato a Sanremo, "O forse sei tu", e con Giulia, vincitrice della scorsa edizione, che annuncia che per ogni eliminato ci sarà comunque un premio di 7mila euro.