"Amici 21", Pettinelli contro gli allievi di Zerbi: "LDA? Scrittura limitata, Gio Montana non doveva arrivare al serale"

In attesa della prima puntata, Anna Pettinelli incontra i cantanti della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per chiarire una volta per tutte il suo pensiero su di loro. La maestra non usa mezzi termini per sottolineare i difetti di LDA, Luigi, Calma e Gio Montana.

Del figlio di Gigi D'Alessio la Pettinelli non critica soltanto la voce, ma anche la scrittura: "Sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato. Dall'inizio dell'anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c'è niente, testi puerili e i temi un po' ruffiani". LDA, colpito dalle parole usate, ribatte: "Nei miei testi ho parlato di cose che ho vissuto".

La maestra passa poi a parlare di Luigi che, a suo parere, non ha ancora trovato la sua strada: "In questi sei mesi di scuola non ho capito molto di te, non ho capito dove vuoi andare, certo Zerbi non ti ha aiutato, ti ha invecchiato, mai qualcosa di moderno, per me rimani un punto di domanda". L'allievo di Rudy non sembra particolarmente scosso e replica: "Non per forza devo identificarmi in un solo genere, sono versatile e fino ad ora è andata bene".

Secondo la Pettinelli, il cantante Calma, uno degli ultimi ragazzi entrati nel talent, "non ha niente di speciale, a parte il graffiato che è un colore della sua voce, e non è particolarmente intonato, anzi a volte è spiacevolmente impreciso". Ironicamente conclude: "Perché invece che Calma non si chiama 'trasparenza'?". Proprio sulla freddura, l'alunno ribatte: "Battuta di basso gusto pur di parlare di me".

Le parole forse più dure sono, però, dedicate a Gio Montana, l'allievo che la maestra Pettinelli ha fatto entrare nella scuola, per poi eliminarlo poco dopo e che Zerbi ha salvato prendendolo in squadra. "Al serale non ci doveva arrivare, il suo problema è il canto, per ragioni oscure Rudy ha deciso di portarlo, ma è il primo a dover andare via". Il cantante incassa il colpo: "Per me all'inizio era complesso memorizzare i brani, ma ora è diverso, ho tantissimo da imparare per quanto riguarda la parte canora, ma sono qui da un mese. Sicuramente sarò indietro rispetto agli altri...".

