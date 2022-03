"Amici 21", Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida tra Carola e Serena

Gli allievi del talent, condotto da Maria De Filippi, si stanno preparando alle molte sfide che dovranno affrontare. Ma non mancheranno le sorprese: i professori possono, infatti, lanciare dei guanti di sfida tra un loro alunno e uno di un'altra squadra per mettere in risalto i pregi dello sfidante e i difetti dello sfidato. Per la prima puntata, Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida tra Carola e Serena .

La maestra di danza vuole dimostrare la superiorità artistica della sua allieva, Carola, rispetto alle capacità di Serena, alunna di Raimondo Todaro. Dall'inizio dell'anno, infatti, la Celentano ha sempre sottolineato le imperfezioni del fisico di Serena per il mondo del ballo.

"La danza è anche bellezza - si legge nella lettera scritta dalla docente -. No, non parlo di bellezza soggettiva ma oggettiva, così come è oggettiva la tecnica. Parlo di una bellezza che non è fine a se stessa ma è funzionale alla danza e ne diventa parte integrante. E' proprio per mettere in risalto questa necessaria e oggettiva bellezza che lancio un guanto di sfida che verrà contrapposte Carola e Serena (...) Alcuni passaggi della coreografia metteranno indiscutibilmente in risalto la superiorità di Carola nei confronti di Serena, visto che di Serena non si può certo dire che abbia un fisico armonioso da ballerina".

Dopo aver ascoltato le parole della Celentano, Serena è scoppiata in lacrime: "Penso di avere un bel fisico, mi ci sento bene quando ballo, ma piango perché più e più volte è stata questa cosa del corpo. Io sono un altro tipo di ballerina, faccio altro. In questo guanto di sfida non si parla di danza, ma di fisico. Così è davvero troppo".

