"Amici 21", si avvicina il serale: tre squadre in sfida e più eliminazioni nella prima puntata

I ragazzi che hanno potuto indossare la maglia oro sono 18 , e non 14 come riteneva più opportuno la redazione, che ha però lasciato ai professori la possibilità di scegliere chi far accedere alla parte più importante del programma. Finiti i dovuti festeggiamenti, Maria De Filippi convoca gli alunni.

A partire da sabato 19 marzo gli allievi saranno divisi in tre squadre, capitanate da due professori ciascuna, uno di canto e uno di ballo. A sceglierle saranno proprio i docenti: a loro è stato, infatti, chiesto di dividersi in coppie tenendo conto dell'impostazione didattica e delle opinioni espresse in questi mesi. Ogni coppia di professori si porterà in squadra i propri alunni.

Nella casetta iniziano così le ipotesi sulle coppie. Lda è fermamente convinto che i docenti saranno così suddivisi: Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro e Veronica Peparini con Anna Pettinelli. Meno convinti gli altri che non escludono la possibilità di una squadra formata dalla coppia Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Ma le comunicazioni non finiscono qui. A giudicare la gara per tutta la durata del serale sarà una giuria esterna formata da tre persone. E non solo: nella prima puntata non è prevista una sola eliminazione, ma due o forse tre.

