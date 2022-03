"Amici 21": Crytical, Gio Montana e Calma al serale

Sono in totale 18 i ragazzi che si sfideranno per conquistare la vittoria. Intanto altri tre cantanti sono stati ammessi al serale: si tratta di Crytical , Calma e Gio Montana . La maglia per loro non era scontata. Alla fine la prof Anna Pettinelli e il prof Rudy Zerbi hanno deciso dare loro un'altra possibilità.

La Pettinelli fa cantare "Monster" a Crytical. E' sicura che il ragazzo non è stato ancora capito. Zerbi però è durissimo: "Mi mette ansia, è sempre teso, cupo, mi comunica questo...". Anna chiama Rudy il "bullo del pollaio": "Non merita una risposta, Crytical scrive benissimo, ha una penna benedetta...".

Anche Lorella Cuccarini è d'accordo: "E' un esempio, aveva delle incertezze e in due mesi è cresciuto moltissimo, sia dal punto di vista vocale sia per la capacità di stare in scena". Alla fine viene ammesso al serale: "Sono entrato che per me la scrittura era un sasso e qui è stata trattata come un diamante...", dice lui

E' il momento di Gio Montana e a sostenere la tesi di Rudy Zerbi viene chiamato "il verbo" Beppe Vessicchio". Il ragazzo canta "Sono un bravo ragazzo" e poi "Fiori di Chernobyl". Vessicchio lo promuove: "Risponde perfettamente alla storia che sto ascoltando, ci sono delle cose promettenti e ci sono inciampi, per me è sufficiente, il suo operato fa sperare perché ogni tanto salta fuori qualcosa di convincente, la costanza fa la differenza...". "Cacciato" dalla Pettinelli e ripescato da Zerbi, Gio Montana entra al serale.

Infine tocca a Calma al quale viene chiesto un inedito: canta "First time", con la chitarra. Per Anna "è sempre stato molto carente nelle esibizioni" mentre per Rudy è "fuori dagli schemi, voglio continuare a divertirmi... la maglia è tua".

TI POTREBBE INTERESSARE: