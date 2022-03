"Amici 21", scoppia una lite tra gli allievi... per colpa di Internet

Al centro dell'accesa discussione scoppiata in casetta c'è l'uso improprio di Internet e del computer a disposizione di tutti solo per ragioni legate alla preparazione delle performance per la trasmissione. Sotto accusa c'è Nunzio che avrebbe utilizzato il pc e la connessione a Internet per motivi personali, infrangendo il regolamento del talent.

La questione viene sollevata da Aisha e Christian, che parlando tra loro, accusano Nunzio di aver comunicato con la sua famiglia attraverso il computer comune, attività non ammessa dalla produzione, che permette i contatti con l’esterno solo mettendo a disposizione il telefono per una chiamata.



Nunzio si accorge che i due compagni stanno parlando di lui e interviene.

La lite scoppia immediatamente e Nunzio e Christian alzano la voce urlandosi l'uno contro l'altro le proprie ragioni. Gio Montana interviene facendo notare che tutti hanno, almeno una volta, violato le regole imposte sull’uso del computer.

Nunzio confessa di aver letto solo una email con il referto di una visita della nonna.

Ma nè AIsha nè Christian gli credono.

A questo punto, come tutti temevano, la produzione Mediaset è dovuta intervenire con un comunicato nel quale 17 dei 18 (tranne Luigi che non ha mai commesso un'infrazione) concorrenti dello show sono "accusati" di infrazioni del regolamento: “Vi siete accusati a vicenda, ma tutti avete infranto le regole, accedendo a Internet per motivi non inerenti allo studio, utilizzando i social fuori dall’orario consentito, l’utilizzo dei pc per comunicare tra voi ed eludere i microfoni, la produzione vi ha consentito l’autogestione ma si è resa conto che ne avete approfittato…. Internet non sarà più permesso, se non in sala 8 per motivi di studio e monitorati”.

Il malumore regna sovrano. Secondo Lda tutto questo poteva essere evitato se Aisha e Christin non avessero sollevato la questione generando il litigio. Per Carola e Dario, invece, Nunzio ha esagerato mettendosi in contatto con la sua famiglia. Quel che è certo è che, con il Serale alle porte, non poter più utilizzare il pc per i ragazzi, è sicuramente una brutta notizia,

