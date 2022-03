"Amici 21", il duro attacco di Rudy Zerbi a Gio Montana e Anna Pettinelli

Leggi Anche "Amici", duro scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per Gio Montana

Tutto è nato dalla puntata di domenica. Il maestro Adriano Pennino ha riunito tutti i ragazzi e ha fatto cantare loro "Una vita in vacanza".

Ma per Montana l'esibizione non è stata il massimo. Gio ha sbagliato l'attacco e lo ha ripetuto per ben tre volte. Il risultato non è stato comunque soddisfacente tanto che Pennino lo ha messo ultimo nella sua classifica.

Zerbi accusa il ragazzo di aver rovinato la performance corale di tutti. Ma la Pettinelli non è d'accordo. Così i due prof cominciano a litigare animatamente. Fino a quando Rudy esclama: "Sei di una maleducazione assurda, non ho mai conosciuto una persona più prevaricatrice di te". Anna non ci sta e abbandona lo studio. Intanto Gio Montana riuscirà ad arrivare al serale?

TI POTREBBE INTERESSARE: