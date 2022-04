"Amici 21": Albe e Serena volano a Parigi, il regalo di Maria De Filippi

Il cantante vuole organizzare una sorpresa alla ballerina, per festeggiare i loro primi sei mesi insieme e chiede aiuto all'amica Sissi. Ma interviene Maria De Filippi che gli fa una proposta subito accolta. Regalare un viaggio a Parigi , una sorta di luna di miele...

"Biglietto per due per Parigi, noi ti regaliamo un viaggio andata e ritorno, fai finta che è il tuo", propone Maria e Albe replica felice: "A Serena Parigi fa impazzire!".

Albe si sta preparando per la sfida contro LDA ma la sorpresa per Serena ora è la sua priorità. "Le dai una piccola Tour Eiffel e poi tu fai finta che le hai regalato solo quello. E poi le metti i biglietti sotto il tovagliolo…", gli suggerisce la De Filippi. "Il viaggio lo conveniamo per luglio 2022", conclude la presentatrice.

