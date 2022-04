"Amici 21", Aisha scelta da Ryan Tedder per duettare con i OneRepublic

"Aisha mi ha trasportato in un altro mondo con la sua performance, le sue parole e il suo ritmo - ha spiegato Tedder -. Mi piace molto

il suo timbro vocale

e penso che completi al meglio la canzone. Viva l’Italia".

La giovane cantautrice, metà senegalese e metà napoletana, è entrata nella trasmissione televisiva a fine novembre, quando Lorella Cuccarini la individua ai casting e la propone per una sfida immediata contro l’allievo Simone del team di Rudy Zerbi, che la vede vincente e le permette di ottenere il banco. Si è presentata con l'inedito "Bad Vibes", successivamente ha pubblicato il brano "

Buenos dias

".

Gli OneRepublic continuano a collezionare un successo dopo l’altro, hit dopo hit. Ad oggi hanno accumulato oltre

5 miliardi di stream

solo su Spotify e venduto milioni di copie in tutto il mondo con singoli rimasti nella storia del pop contemporaneo, tra cui "Apologize" (oltre 20 milioni di copie vendute), "Counting Stars" (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), "If I Lose Myself", "Run" e il recente singolo "Somebody". La band ha totalizzato solo in Italia ben 20 dischi di Platino. Il singolo attualmente in rotazione radiofonica in Italia è "West Coast".

