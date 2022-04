Pierpaolo Pretelli diventa one man show: "Sto scrivendo uno spettacolo tutto mio"

Pretelli ha raccontato da cosa è nato questo nuovo progetto: "Ho voglia di mettermi in gioco, di fare

un po' di gavetta

che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara".

Da circa un mese il 31enne è entrato a far parte della squadra di R101 ed è entusiasta all'idea di continuare a lavorare in radio, anche con la fidanzata

Giulia Salemi

. "Perché non fare qualcosa con lei, si può anche provare, c'è molta complicità nella coppia perché noi ridiamo e scherziamo tanto e secondo me ci potrebbero essere dei contenuti divertenti da portare anche in radio, perché no? A me piace tantissimo fare la radio, era uno dei miei sogni e il fatto che lo stia realizzando per me è gratificante".

