Amici 2025 domina il sabato sera, Scheri: "Forte anche nella fase serale"

Parte bene la nuova edizione del serale di "Amici" di Maria De Filippi, che sabato 21 marzo su Canale 5 si è confermato leader assoluto della prima serata. Il talent show ha registrato 3.295.000 spettatori totali, pari al 23,8% di share, che sale al 27,07% sul target commerciale. Un debutto solido, con picchi che hanno raggiunto i 4 milioni di spettatori e il 30% di share, a conferma della grande presa del programma sul pubblico televisivo.