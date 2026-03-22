Amici 2025 domina il sabato sera, Scheri: "Forte anche nella fase serale"
Il talent guidato da Maria De Filippi parte forte con oltre 3,2 milioni di spettatori e il 23,8% di share
© Ufficio Stampa Fascino
Parte bene la nuova edizione del serale di "Amici" di Maria De Filippi, che sabato 21 marzo su Canale 5 si è confermato leader assoluto della prima serata. Il talent show ha registrato 3.295.000 spettatori totali, pari al 23,8% di share, che sale al 27,07% sul target commerciale. Un debutto solido, con picchi che hanno raggiunto i 4 milioni di spettatori e il 30% di share, a conferma della grande presa del programma sul pubblico televisivo.
Soddisfazione nelle parole di Giancarlo Scheri, direttore della rete ammiraglia Mediaset: "Amici conferma la sua forza anche nella fase serale. Non solo è un grande programma ma è anche una scuola unica nel formare talenti". Un successo che, sottolinea Scheri, è legato "all'eccezionale bravura di Maria De Filippi e della squadra Fascino".
Il risultato consolida così il ruolo di "Amici" come uno dei pilastri dell'intrattenimento italiano, capace di rinnovarsi e mantenere alto il coinvolgimento del pubblico anche nella sua fase del serale.