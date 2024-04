"Amici 2023", Lucia è la quinta eliminata del serale

Finita al ballottaggio finale con Sofia, è stata la ballerina italo-americana a dover lasciare il programma per sempre

Terza puntata e nuova eliminazione per il serale di "Amici 2023" che ha visto come ospiti Tananai e Barbara Foria. A lasciare la scuola di Maria De Filippi è stata Lucia Ferrari, la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo esattamente come Sofia Cagnetti, l'altra concorrente a rischio eliminazione nel terzo serale del talent show di Canale 5.

Un verdetto molto sofferto, che arriva dopo alcune considerazioni delle due ballerine, che si sono sostenute a vicenda, fino alla fine, tra le lacrime. "Tutta la settimana sono stata a dire che uscivo e poi provavo nella mia testa a dire: no, dai, hai ancora tanto da dare, da mostrare. Mi sento però di non essere riuscita a darlo fino a "Listen", l'ultima coreografia. Lì mi sono sfogata, ho dato tutto!" ammette Lucia.

"Siete bravissime tutte e due, innamorate del lavoro che volete fare e questo è molto importante – ha detto a entrambe Maria De Filippi – vi ricordo però che questo è un programma, non finisce niente. Ho visto tanti ragazzi uscire da qui disperati ed essere poi felici di ballare da altre parti". Dopo queste parole di incoraggiamento, la conduttrice annuncia che è Lucia l'eliminata del terzo serale di "Amici". Per lei però c'è una sorpresa, un contratto di lavoro in una scuola di danza canadese.