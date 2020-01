"Amici 19": Nyv è la prima ad aggiudicarsi il serale, Skioffi e Ayoub eliminati

Ad "Amici 19" si inizia già a pensare al serale. E' Nyv la prima allieva a conquistare l'ambita maglia, mentre gli altri dovranno lottare per averla, con una sfida a squadre seguita da un esame. Skioffi e Ayoub non superano la prova e vengono eliminati, in una puntata caratterizzata da liti, tensioni e duri faccia a faccia.

A Giulia viene mostrato un video con i commenti poco carini che Martina, Skioffi, Stefano e Gaia hanno fatto durante le sue prove in settimana. La cantante non la prende bene, ma davanti alle sue lacrime i compagni cercano di minimizzare e accusano la redazione del programma di aver fatto dei tagli ai loro commenti, così da far apparire solo le parole cattive e non quelle positive. Interviene anche Rudy Zerbi: "Non dovete attaccare gli altri alle spalle, gliel'avete mai detto in faccia?". L'unica a scusarsi è Gaia: "Se ti ho ferito mi dispiace. Faccio mea culpa, ma non ho mai parlato alle spalle".

Si parla già del serale. Maria De Filippi annuncia che porteranno accedervi al massimo in 10. Marcello Sacchetta entra in studio portando la maglia verde del serale: uno degli allievi ha la possibilità di provare a prenderla. Tutti i ragazzi sono invitati a nominare una persona che può tentare di aggiudicarsela. Zerby li invita a non votare per Javier in virtù di quanto avvenuto la scorsa settimana. I ragazzi votano per Nyv.

La cantante dovrà superare tre step, giudicata in ognuno da un ospite diverso. Il primo è il dj e produttore Stefano Fisico che le chiede di cantare "Jalous of the rain": la performance lo convince. Il secondo giudice è il critico musicale Marco Molendini, che le chiede di cantare "Lady (Hear Me Tonight)" suonandola alla batteria. Nonostante riscontri alcuni difetti sull'articolazione delle parole, anche lui dà un giudizio positivo. Il terzo a doversi esprimere è il produttore Charlie Rapino che chiede di sentire l'inedito "Padre". Commenta con entusiasmo la sua prova, mandandola dritta al Serale.

Sfida a squadre. Ogni team dovrà scegliere chi schierare: andrà a rischio eliminazione chi, nella squadra degli sconfitti, non è mai stato schierato. A sfidarsi per prime sono Giulia e Gaia. Quest'ultima si aggiudica un en plein: tutti i giudici votano per lei.

Ballano Valentin e Javier. La loro esibizione verrà giudicata dal maestro di quest'ultimo, che prende provvisoriamente il posto di Veronica Peparini. Il giudice speciale vota Javier, Timor sceglie Valentin, la Celentano dà il suo voto a Javier, che vince.

Si scontrano al canto Stefano e Nyv. Sia Zerby che Stash che la Pettinelli votano la ragazza, ma si esprimono positivamente anche nei confronti del ragazzo.

Federico e Talisa si sfidano al ballo. Veronica Peparini e Alessandra Celentano votano Federico, Timor vota Talisa. Vince Federico.

Sfida di canto per Jacopo e Francesco. La Pettinelli chiede al primo di esprimersi: "Chi ha cantato meglio secondo te?", alludendo alla performance deludente, poi vota Francesco. Stash la segue, e la stessa cosa fa Rudy. Con la vittoria di Francesco, la squadra di Giulia si aggiudica la gara.

Iniziano gli esami per l'eliminazione. Il primo a esibirsi è Skioffi. Mentre i giudici sono suciti per decidere sul suo futuro, sale la tensione nella squadra di Gaia, a proposito delle persone che sono state schierate. Skioffi non accetta di non essere stato scelto per esibirsi. I toni con Gaia si accendono con accuse reciproche: lui accusa la capossquadra di poca lelatà e di avergli lasciato poco spazio. Lei rilancia: "Io ho fame, voglio vincere". Interviene Maria De Filippi per riportare la calma e cercare di far venire fuori anche la responsabilità degli altri compagni di squadra. Rientrano i professori: la Celentano annuncia che Skioffi non ha passato l'esame e per questo è eliminato.

Si esibisce Ayoub. Al termine della sua esibizione Martina interviene e si scusa con Giulia con riferimento a quanto avvenuto all'inizio della puntata. I giudici decidono che Ayoub non ha le qualità per superare l'esame di sbarramento: anche lui è eliminato.

Entra in studio un nuovo ballerino, Nikolai. Dopo l'esibizione, Maria De Filippo gli comunica che è entrato ufficialmente a far parte della scuola.