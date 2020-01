I professori di "Amici" graziano Javier: "Non ti puniamo, ma ci hai deluso umanamente"

Dopo la discussione avuta in puntata, la commissione di ballo incontra in sala relax Javier. La scorsa settimana il ballerino durante uno sfogo se l'era presa con i professori e con il programma. I professori hanno deciso di non cacciarlo, ma gli hanno fatto capire di essere molto delusi da lui. "Non ti puniamo, ma a livello umano a lezione ci vedrai un po' diversi. Sta a te recuperare, con il tuo atteggiamento".